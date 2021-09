Úspěšný nováček Acosta přestoupí do Moto2 už příští rok

Sedmnáctiletý Pedro Acosta se od příštího roku stane jezdcem týmu Red Bull KTM Ajo Moto2. Jeho týmovým kolegou bude Augusto Fernandez. Tito dva tedy příští rok nahradí Remyho Gardnera a Raula Fernandeze, kteří se posouvají do MotoGP.

Augusto Fernandez brzy oslaví čtyřiadvacáté narozeniny a aktuálně už jezdí v Moto2 pátým rokem, do týmu tedy přinese zkušenosti.

Pedro Acosta má sice teprve sedmnáct let a je prvním rokem v Moto3, nicméně už má na svém kontě dost úspěchů. Loni vyhrál šampionát Red Bull MotoGP Rookies Cup. Letos už pro tým Red Bull KTM Ajo nasbíral pět výher v MS silničních motocyklů v kategorii Moto3 a je na dobré cestě k zisku titulu. V čele šampionátu má nyní náskok 46 bodů před druhým jezdcem v pořadí.

„Přeskočit do třídy Moto2 bylo mým cílem, protože je to krok, o němž si myslím, že jej musím udělat,“ sdělil Pedro Acosta. „Samozřejmě člověk se má stále co učit, což bych mohl dělat i v Moto3, ale pokud jde o detaily a jezdecký vývoj, tak mi to přijde jako správný krok. Velkou výhodou je, že budu nadále součástí týmu Red Bull KTM Ajo. Budeme mít za sebou rok spolupráce,“ dodal španělský mladík.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.