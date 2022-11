Už tuto neděli se odehraje rozhodující bitva o titul v Moto2 a v MotoGP

V neděli se ve Valencii pojedou poslední závody letošního ročníku MS silničních motocyklů. V nejslabší kubatuře už je o titulu rozhodnuto - šampionem se stal Izan Guevara. Ve Valencii se rozhodne o postu vicemistra. Aktuálně druhým mužem průběžného pořadí je Sergio Garcia. Osm bodů na něj ztrácí Dennis Foggia na třetí pozici. Ve hře o post vicemistra je i aktuálně čtvrtý Ayumu Sasaki, který zaostává o 14 bodů za Garciou.

V prostřední a nejsilnější kubatuře se tuto neděli odehraje rozhodující bitva o titul. V MotoGP vede Francesco Bagnaia o 23 bodů před úřadujícím šampionem Quartararem a ve hře už je jen 25 bodů. Aby Fabio Quartararo obhájil titul, potřebuje nutně vyhrát a zároveň musí doufat, že Bagnaia skončí patnáctý nebo ještě hůře. V případě rovnosti bodů by bral titul Bagnaia, protože má více vítězství než Quartararo.

Vedoucím mužem šampionátu v kategorii Moto2 je Augusto Fernandez. Španěl se do vedení šampionátu vrátil v Malajsii (tj. v předposledním závodě letošního roku), přestože dojel až čtvrtý. Tehdy totiž jeho soupeř Ogura v závěru závodu přehnal snahu při boji o výhru a skončil na zemi. Nyní má Fernandez v čele náskok ve výši 9,5 bodu.

Augusto Fernandez se příští rok přesouvá do MotoGP a jistě by se do královské kubatury rád dostal jako šampion třídy Moto2. Aby se tak skutečně stalo, potřebuje Fernandez, aby nastala jedna z níže uvedených situací:

Fernandez skončí před Ogurou

Fernandez dojede na pódiu

Fernandez dokončí závod v první pětce a zároveň Ogura bude druhý nebo horší

Fernandez obsadí šesté až deváté místo a současně Ogura skončí na třetím nebo horším místě

Fernadez dojede na desátém až dvanáctém místě a zároveň Ogura nebude na podiu

Fernandez obsadí třinácté nebo čtrnácté místo a současně Ogura dojede na páté nebo horší pozici

Fernandez dokončí závod na patnácté pozici a zároveň Ogura nebude lépe než šestý

Fernandez nebude bodovat a zároveň Ogura obsadí sedmé nebo horší místo

