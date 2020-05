Po dnešní virtuální GP Španělska se radují Rodrigo, Baldassarri a Viňales

Dnes se jel další virtuální závod. Tentokrát se závodilo na okruhu v Jerezu a zúčastnili se jezdci všech kubatur. Předchozí dva závody jeli pouze jezdci královské kubatury. První závod vyhrál Alex Márquez a ve druhém závodě se z výhry radoval Francesco Bagnaia.

Závodu Moto3 se dnes zúčastnili Deniz Öncü, Niccolo Antonelli, Raul Fernandez, Albert Arenas, Sergio Garcia, Alonso Lopez, Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino, Riccardo Rossi a Dennis Foggia. Pole position si vyjel Gabriel Rodrigo. Závod byl vypsán na osm kol.

Rodrigo měl ovšem dost špatný start a dost se propadl. V prvním kole o vedení bojovali Fernandez a Foggia. Foggia ovšem následně ztratil připojení k internetu, což pro něj znamenalo konec ve hře. Po třech odjetých kolech vedl Fernandez a na druhé pozici nedaleko za ním kroužil Rodrigo.

Fernandez pak pokračoval ve vedení i dále, ale Rodrigo se rozhodně nevzdával a stále se držel těsně za ním. Později Rodrigo Fernandeze předjel a zároveň ho smetl. Po tomto incidentu jel na první pozici Rodrigo. Na druhé místo se posunul Arenas a Fernandez klesl na třetí pozici.

Do posledního kola najel jako první Rodrigo. Druhý Arenas měl relativně velkou ztrátu, takže v posledním kole už Rodriga nikdo neohrozil. Rodrigo si dojel pro výhru. Druhé místo obsadil Arenas. Třetí místo si vyjel Fernandez. V první pětce dojeli i Deniz Öncü a Tony Arbolino.

Po jezdcích třídy Moto3 se ke svým obrazovkám posadili jezdci prostřední kubatury. Závodu se zúčastnili Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Jorge Navarro, Marcos Ramirez, Bo Bendsneyder, Marcel Schrötter, Jake Dixon, Enea Bastianini, Aron Canet a Jorge Martin. Pole Position si vyjel Baldassarri.

Stejně jako v případě nejslabší kubatury se i závod Moto2 jel na osm kol. Hned v úvodu několik jezdců popadalo. Po startu se vedení ujal Marini, ale brzy také upadl. Později během prvního kola vedl Jake Dixon a o první místo se s ním přetahoval Baldassarri. Pak se Baldassarrimu podařilo před Dixona dostat a následně si i budoval náskok. Dixon zůstával druhý. O třetí místo se prali Canet, Marini a Bendsneyder.

Do posledního kola najel jako první Baldassarri a nakonec to byl právě on, kdo si dojel pro výhru. Na podium se dostali i Jake Dixon a Bo Bendsneyder. Do první pětky se vešli i Luca Marini a Jorge Martin.

A na závěr se k obrazovkám usadili jezdci královské kubatury, kteří už si před tím virtuální závod vyzkoušeli dvakrát.

Závodu MotoGP se zúčastnili oba bratři Márquezovi, Bagnaia, Petrucci, Savadori, Oliveira, Rabat, Rins, Quartararo, Lecuona a Viňales. Pole position si vyjel Fabio Quartararo, který před rokem v Jerezu (při skutečné GP Španělska) vybojoval svou první pole posiiton v kategorii MotoGP.

Závod královské kubatury se jel na třináct kol. Po startu se vedení ujal Alex Márquez, ale brzy jej překonal Bagnaia. Tito dva jezdci (ještě spolu s Viňalesem) bojovali o přední pozice i v obou předchozích virtuálních závodech.

Ještě během prvního kola upadl (mimo jiné) i Alex Márquez, který se tak propadl až na sedmé místo. Ve druhé kole vedl Bagnaia. Druhý byl Lecuona a na třetí pozici se dostal Quartararo, který se po startu z první pozice docela propadl. Pak se tedy propracoval na třetí místo, ale pak se pořadí opět zamíchalo.

První pozici držel Bagnaia, na druhou příčku se dostal Marc Márquez a na třetí Viňales. Alex Márquez se po pádu v úvodu posunul na čtvrté místo. Mladší z bratrů Márquezových ovšem jel hodně rychle a brzy se dostal před Viňalese i před svého bratra Marca, čímž se propracoval až na druhé místo. Bagnaia byl ovšem hodně daleko vpředu, takže tam se k boji neschylovalo. Mezitím už poněkolikáté upadl Fabio Quartararo, který v rozhovoru před závodem přiznal, že je sice rychlý, ale hodně padá, což se v závodě potvrdilo.

V dalším průběhu se v čele držel Bagnaia. Alex Márquez jeho náskok snižoval, ale rozestup byl stále docela dost velký. Třetí jezdil Viňales, který měl relativně velkou ztrátu na Alexe Márqueze. Quartararo pokračoval v padání, takže po startu z pole position bojoval až na konci pole.

V desátém kole sice Alex Márquez snížil ztrátu na Bagnaiu na zhruba 2,5 s, jenže skončil na zemi, kvůli čemuž se propadl na třetí místo. Krátce poté ovšem upadl i Bagnaia. Vedení se ujal Viňales. Alex Márquez se posunul na druhé místo. Bagnaia, který měl na dosah druhé vítězství v řadě, klesl na třetí místo. Quartararo se po mnoha pádech zase dostal do rychlého tempa a posunul se na osmé místo.

Ve dvanáctém kole se srazili Marc Márquez a Danilo Petrucci, kteří spolu bojovali o čtvrté místo. Quartararo padání nenechal ani v posledním kole a nakonec po startu z pole position skončil osmý. Pro výhru si dojel Viňales, třetí závod tedy přinesl třetího vítěze. Druhý dnes skončil Alex Márquez a na podium se dostali i Francesco Bagnaia. Tito tři jezdci se probojovali na podium i v předchozích dvou virtuálních závodech, jen si opět prohodili pořadí. V první pětce dnes dojeli i Marc Márquez a Alex Rins.

Dnešní akce kromě zábavy posloužila i jako projev solidarity a podpory ze strany oficiální charitativní organizace MotoGP („Two Wheels for Life“).

Foto: Václav Duška Jr.