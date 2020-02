V Iannoneho dopingové kauze ještě nepadlo rozhodnutí

Zhruba v polovině loňského prosince bylo oznámeno, že Andrea Iannone měl po závodě v Malajsii pozitivní dopingový test na anabolické steroidy. Jezdec tehdy prohlásil, že vědomě žádnou zakázanou látku nepožil, proto tedy požádal o analýzu vzorku B. Pozitivní byl ovšem i jeho vzorek B. Limit byl ovšem překročen jen minimálně, což by mohlo být možné vysvětlit požitím takto upraveného masa.

V úterý 4. února se konalo soudní stání. Definitivní rozhodnutí ovšem zatím nepadlo. Jezdec zůstává nadále provizorně suspendován. Tento týden tedy do testu v Sepangu rozhodně nenastoupí. Na definitivní rozhodnutí si bude muset minimálně ještě několik dní počkat. FIM aktuálně nemůže poskytnout bližší informace týkající se tohoto případu, ale dle informací Sky Sport došlo k tomu, že Iannoneho právník (Antonio de Rensis) předložil soudu nový důkaz, který má potvrdit jezdcovu nevinu. Jedná se o analýzu vzorku Iannoneho vlasů. Provedený test vlasů požívání zakázaných látek neodhalil.

Výše zmíněným testem se právník snaží podpořit tvrzení, na kterém je založena obhajoba – tedy to, že jezdec zakázanou látku požil náhodně. Platí totiž, že v případě náhodného požití menšího množství anabolických steroidů se jejich přítomnost ve vlasech neprokáže, ale v případě dlouhodobého a pravidelného užívání těchto látek už by to z analýzy vlasů mělo být poznat.

Zdroj: sport.sky.it, foto: Václav Duška Jr.