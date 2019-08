V komplikovaném víkendu nakonec Abraham vybojoval bod

Závodní víkend ve Velké Británii rozhodně nebyl pro Karla Abrahama nijak jednoduchý. V pátek měl těžký pád a docela reálně hrozilo, že do nedělního závodu nebude moci nastoupit. Nakonec však brněnský závodník povolení od lékařů dostal a do závodu nastoupil.

Abraham startoval až z dvaadvacáté pozice a během závodu kvůli bolestem a nevolnosti uvažoval o odstoupení, nakonec však vydržel až do cíle a připsal si jeden bod. Celkem už má letos pět bodů.

„V sobotu jsme si mysleli, že mi po pádu nedovolí závodit, ale nakonec mi to lékaři povolili,“ prozradil po závodě Abraham. „Během závodu mě bolely svaly na rukou, což bylo následkem pátečního pádu. Neměl jsem daleko k tomu, abych odstoupil ze závodu, ale přemýšlel jsem o tom, že raději zůstanu pro případ, že někdo spadne a my bychom mohli získat nějaký bod, což se nakonec stalo. Tito mě pak po svém pádu postupně vteřinu po vteřině dojížděl a já jsem se bál vyvíjet příliš velké úsilí, protože se mi točila hlava, ale nakonec jsem dokázal dojet před ním a získat bod. Doufám, že se do čtvrtka fyzicky zotavím, abych byl připraven na test v Misanu,“ dodal brněnský závodník.

Zdroj a foto: Avintia Racing