V přerušeném rakouském závodě si pro první výhru v Moto2 dojel Martin

Do rakouského závodu třídy Moto2, který byl vypsán na 25 kol, se z první pozice vydával Remy Gardner. Spolu s ním z první řady vyráželi i Jorge Martin a Marcel Schrötter. Po startu se vedení ujal Martin, který startoval z druhé pozice. Gardner se zařadil na druhé místo a Schrötter na třetí, ale následně si Gardner a Schrötter pozice prohodili.

Po průjezdu cílem prvního kola stále vedl Martin, druhý byl Schrötter a třetí Gardner. O něco později se Gardner ještě více propadl – klesl na páté místo, dostali se před něj Marini a Bastianini.

Třiadvacet kol před závěrem vedl Martin s náskokem zhruba 0,6 s před Schrötterem. Těsně za německým jezdcem byl Ital Marini, který v té době jel nejrychleji ze všech.

Nicméně v dalším kole upadl Bastianini. Jezdec je v pořádku, nicméně jeho stroj zůstal na dráze a narazili do něj Pons, Syahrin a Izdihar. Závod musel být zastaven. Všichni jezdci, kteří se zapletli do nehody, by dle aktuálních informací měli být při vědomí. Nejhůře postižen byl Syahrin, který do Bastianiniho stroje přímo napálil. Jezdec skončil v péči lékařů přímo na dráze a následně byl převezen do zdravotního střediska na okruhu.

Po nehodě zůstalo na dráze dost trosek, které bylo nutné odklidit, což si vyžádalo relativně dost času. Následně byl závod restartován a zkrácen na 13 kol. Pit lane se otevřela ve 12:55. Jezdci se na roštu seřadili podle pořadí ve třetím kole.

Do druhého závodu tedy jako první vyrážel Martin. Nikdo z jezdců, kteří byli zapleteni do nehody, se restartu neúčastnil.

Po opakovaném startu se vedení ujal právě Martin. Na druhé místo se zařadil Marini a na třetí Schrötter. Moc daleko nedojel Navarro. Španěl brzy po startu upadl, ale naštěstí odešel po svých.

Martin a Marini si během prvních dvou kol vybudovali zhruba vteřinový náskok před pronásledovateli. Třetí byl v tuto chvíli Gardner. Schrötter klesl na čtvrté místo. O kolo později skončil na zemi Nagashima. Jezdec je v pořádku.

A v dalším kole ze třetí pozice upadl Gardner. Jezdec je v pořádku, ale šance na dobrý výsledek je pryč. Na třetí místo se vrátil Schrötter a zůstal tam poměrně osamocen, protože Martin s Marinim byli zhruba 2 sekundy před ním a čtvrtý Lowes ztrácel více než 1,5 s.

Pět kol před závěrem se nic neměnilo na prvních třech pozicích. Martin stále vedl, druhý byl Marini a třetí Schrötter, jen rozestupy se mezi nimi zvětšily. Na čtvrtém místě byl nyní Vierge. Lowes klesl na páté místo.

Martin v dalším průběhu ujížděl Marinimu. V předposledním kole již vedl o více než dvě vteřiny. Schrötter stále držel třetí místo, přičemž ani on (stejně jako Martin a Marini) nebyl bezprostředně ohrožován soupeři.

Do posledního kola najel jako první Martin, druhý byl Marini a třetí Schrötter. A tak to zůstalo až do cíle. Martin si tedy dojel pro svou první výhru v prostřední třídě. Marini skončil druhý a vzhledem k tomu, že Bastianini dnes nebodoval, převzal Marini vedení v šampionátu. Na podium vystoupil i Schrötter.

Těsně pod podiem skončil Lowes. První pětku uzavřel Vierge. Následovali Bezzecchi, Lüthi a Fernandez. Nováček Canet dorazil do cíle jako devátý. Elitní desítku doplnil Joe Roberts.

GP Rakouska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Jorge MARTIN Kalex 173,5 19'24,723 2 Luca MARINI Kalex 173,1 2,195 3 Marcel SCHROTTER Kalex 172,7 4,782 4 Sam LOWES Kalex 172,4 7,249 5 Xavi VIERGE Kalex 172,4 7,325 6 Marco BEZZECCHI Kalex 172,3 7,771 7 Thomas LUTHI Kalex 172,1 9,405 8 Augusto FERNANDEZ Kalex 172 9,598 9 Aron CANET Speed Up 172 10,023 10 Joe ROBERTS Kalex 171,8 10,89 11 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 171,8 11,17 12 Dominique AEGERTER NTS 171,7 11,803 13 Somkiat CHANTRA Kalex 171,5 13,002 14 Jake DIXON Kalex 171,5 13,385 15 Hector GARZO Kalex 171,1 15,865 16 Nicolo BULEGA Kalex 171,1 15,897 17 Stefano MANZI MV Agusta 171,1 15,913 18 Marcos RAMIREZ Kalex 171,1 16,222 19 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 170,7 18,83 20 Simone CORSI MV Agusta 170,1 22,614 21 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 169,8 25,079 22 Bo BENDSNEYDER NTS 169,2 29,3 23 Kasma DANIEL Kalex 168,2 36,648 Neklasifikováni Remy GARDNER Kalex 172,1 9 kol Tetsuta NAGASHIMA Kalex 168,8 10 kol Jorge NAVARRO Speed Up 0 kol Enea BASTIANINI Kalex 0 kol Hafizh SYAHRIN Speed Up 0 kol Edgar PONS Kalex 0 kol Andi Farid IZDIHAR Kalex 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.