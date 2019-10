V roce 2022 se MotoGP vrátí do Brazílie

Poslední GP Brazílie se jela v roce 2004 na okruhu Jacarepagua, což je už patnáct let. V roce 2021 by však měl být v Rio de Janeiru dokončen nový okruh Rio Motorpark a o rok později se by se měla Brazílie vrátit do kalendáře MotoGP. Smlouva s Dornou byla podepsána na pět let, takže by se na novém okruhu mělo jezdit minimálně do roku 2026 včetně.

Nový okruh bude měřit 4,5 km, bude mít sedm levých a šest pravých zatáček. Očekává se, že časy na kolo by v kategorii MotoGP mohly být kolem 1:38.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit, že se MotoGP bude opět jezdit v Rio de Janeiru,“ prohlásil Carmelo Ezpeleta, šéf Dorny. „Brazílie je důležitým trhem pro motocykly, motocyklové závody a motoristické sporty, má bohatou historii, na kterou může být hrdá, stejně tak bude mít i skvělou budoucnost, takže jsem rád, že MotoGP v tom bude hrát tak důležitou roli, až se tam v roce 2022 vrátí,“ dodal Ezpeleta.

Zdroj a foto: motogp.com