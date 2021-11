Valentino Rossi byl oficiálně jmenován Legendou MotoGP

V neděli 14. listopadu 2021 ve Valencii odjel Valentino Rossi svůj poslední závod MotoGP. A ještě tentýž večer pak v rámci ceremoniálu, na němž byly předány ceny nejlepším závodníkům a týmům letošního roku, byl Rossi oficiálně uveden do Síně slávy jako Legenda MotoGP, čímž se stal šestým Italem, který byl jmenován Legendou MotoGP. Před ním byli takto poctěni Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Marco Simoncelli, Carlo Ubbiali a Franco Uncini. Z jezdců jiných národností jsou mezi Legendami například Mick Doohan, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Angel Nieto, Casey Stoner, Barry Sheene a další.

Valentino Rossi má za sebou opravdu dlouhou a úspěšnou kariéru. Do MS silničních motocyklů vstoupil v době, kdy někteří ze současných jezdců MotoGP ještě ani nebyli na světě – konkrétně tedy v roce 1996. O rok později se stal šampionem ve třídě 125 ccm. Následně přestoupil do kategorie 250 ccm, kde pak roku 1999 vybojoval další mistrovský titul. První titul v královské kubatuře (tehdy se ještě jednalo o třídu 500 ccm) získal v roce 2001. V letech 2002 až 2005 včetně si pak připsal další čtyři tituly v MotoGP. Pro své poslední dva tituly si pak dojel v letech 2008 a 2009. Napříč všemi třídami tedy dokázal vybojovat 9 titulů, 115 vítězství, 235 umístění na stupních vítězů a 65 pole position. Přímo v královské kubatuře to bylo 7 titulů, 89 výher, 199 podií a 55 pole position. Svou úplně první výhru vybojoval v roce 1996 v Brně ve třídě 125 ccm. Pro první vítězství v královské kubatuře si dojel v roce 2000 ve Velké Británii a naopak naposledy se vítězství radoval při Velké ceně Nizozemska roku 2017. Poslední umístění na podiu zaznamenal loni v Jerezu při GP Andalusie.

„Měl jsem z tohoto víkendu velké obavy, protože jsem nevěděl, jaké to bude a cítil jsem velký tlak na spoustu věcí,“ prozradil Rossi po svém posledním závodním dni. „Bylo to fantastické, dostal jsem hodně pozitivní energie od všech lidí v paddocku a měl jsem spoustu skvělých překvapení: nejprve to, že jsem zde ve čtvrtek viděl vystavené všechny své motorky a pak také to, že všichni jezdci z VR46 Academy jeli s mými helmami. Jsem také šťastný, protože jsem byl silný v kvalifikaci i v závodě a dojel jsem v první desítce,“ pokračoval Ital. „Hodně jsem si to užil, byl to ten nejlepší způsob, jak to všechno zakončit. Jsem v první desítce nejlepších jezdců na světě a to znamená všechno, protože tento výsledek se nikdy nezmění. Také jsem si užil oslavy po závodě. Byla to dlouhá kariéra a chci všem poděkovat,“ dodal Rossi těsně po závodě ve Valencii.

Zdroj: motogp.com, Yamaha