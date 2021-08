Valentino Rossi oznámil konec kariéry v MotoGP

Devítinásobný šampion Valentino Rossi už v příštím roce nebude jezdcem MotoGP. Dvaačtyřicetiletý Ital se rozhodl, že na konci letošního roku ukončí kariéru.

„Řekl jsem, že se ohledně příštího roku rozhodnu po letní přestávce, a rozhodl jsem se tedy, že na konci sezóny skončím,“ oznámil Rossi na dnešní tiskové konferenci v Rakousku. „Bohužel tohle teď bude moje poslední polovina sezóny v roli jezdce MotoGP. A je to těžké, je to velmi smutný okamžik, protože je těžké to říct a vědět, že příští rok nebudu závodit na motocyklu, což dělám víceméně 30 let! Příští rok se můj život změní. Ale bylo to skvělé, užil jsem si to, bylo toho hodně, byla to dlouhá cesta a bylo to opravdu, opravdu zábavné. Bylo to nějakých 25 nebo 26 let v mistrovství světa, takže to bylo skvělé. Zažil jsem nezapomenutelné chvíle se všemi kluky, kteří pracují pro já, takže ... nemám moc co říct! Jen tohle,“ pokračoval jezdec.

„Měl jsem velmi dlouhou kariéru a naštěstí jsem vyhrál spoustu závodů a mám několik momentů a vítězství, na která se nezapomíná – zkrátka některé věci, kdy jsem se týden smál a po 10 dnech bych se stále smál. Je to těžké rozhodnutí, ale musíte to pochopit ... Myslím, že nakonec ve sportu rozhodují výsledky. Takže si myslím, že tohle je správná cesta. Je to těžké, protože jsem měl šanci závodit za svůj tým v MotoGP, společně se svým bratrem, což bych chtěl. Ale je to v pořádku, myslím, že ... je před námi ještě polovina sezony, nevím, kolik závodů… Myslím, že to bude těžší, až pojedeme poslední závod, zatím jsem jen oznámil své rozhodnutí. Na svou kariéru si nemůžu stěžovat!“ dodal Rossi.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.