Ve čtvrtek se v Kataru dařilo Yamahám, Viňales nejrychlejší

Ve čtvrtek pokračoval testovací program v Kataru. Včerejší Millerův čas 1:53,183) dnes překonán nebyl. Velmi dobře se dnes dařilo jezdcům na Yamahách. Nejlepší čas (1:53,244) zajel Maverick Viňales. Druhé místo obsadil Franco Morbidelli a první trojici zkompletoval Fabio Quartararo.

Za trojicí Yamah následoval Francesco Bagnaia na Ducati. Pátý čas zajel Aleix Espargaro, který měl dobrou formu i v předchozích dnech, v sobotu byl dokonce nejrychlejším ze všech. Úřadující šampion Joan Mir obsadil šesté místo. Hned za ním skončil jeho týmový kolega Alex Rins.

Oproti předchozím dnům si polepšil Valentino Rossi, který tentokrát skončil osmý. Do elitní desítky a zároveň i do jedné vteřiny ztráty na nejrychlejšího se vešli ještě Johann Zarco a Pol Espargaro. Miller, který byl včera nejrychlejší, dnes skončil až jedenáctý a na Viňalese ztratil přes 1,1 s.

Z nováčků si nejlépe vedl Jorga Martin na čtrnácté pozici.

Stefan Bradl dnes zkoušel novou aerodynamiku předního křídla, ale moc dobře ji otestovat nestačil, protože ji brzy zničil při nehodě.

Moc šťastný den dnes neměl ani Alex Márquez, který dost nepříjemně upadl. Po jeho nehodě byl test na chvíli přerušen. Márqueze mezitím do boxu odvezl na svém motocyklu Iker Lecuona. Kvůli bolesti pravé nohy pak Márquez zamířil do zdravotního střediska na okruhu a následně do nemocnice na podrobnější vyšetření. Zjistilo se, že mladší z bratrů Márquezových utrpěl menší zlomeninu čtvrté nártní kosti. Zatím není jisté, zda bude moci nastoupit do zítřejšího testovacího programu.

Test pokračuje zítra mezi 12:00 a 19:00 našeho času.

MotoGP - Katar, test, 11.3.2021

P. Jezdec Čas Ztráta 1 VINALES, Maverick 1'53,244 2 MORBIDELLI, Franco 1'53,323 0,079 3 QUARTARARO, Fabio 1'53,398 0,154 4 BAGNAIA, Francesco 1'53,444 0,2 5 ESPARGARO, Aleix 1'53,640 0,396 6 MIR, Joan 1'53,827 0,583 7 RINS, Alex 1'53,860 0,616 8 ROSSI, Valentino 1'53,993 0,749 9 ZARCO, Johann 1'54,056 0,812 10 ESPARGARO, Pol 1'54,103 0,859 11 MILLER, Jack 1'54,347 1,103 12 NAKAGAMI, Takaaki 1'54,348 1,104 13 BRADL, Stefan 1'54,427 1,183 14 MARTIN, Jorge 1'54,483 1,239 15 BASTIANINI, Enea 1'54,505 1,261 16 BINDER, Brad 1'54,691 1,447 17 MARQUEZ, Alex 1'54,692 1,448 18 OLIVEIRA, Miguel 1'54,735 1,491 19 PETRUCCI, Danilo 1'54,895 1,651 20 MARINI, Luca 1'55,022 1,778 21 TEST1, Yamaha 1'55,080 1,836 22 LECUONA, Iker 1'55,195 1,951 23 SAVADORI, Lorenzo 1'55,754 2,51 24 TEST3, Yamaha 1'55,831 2,587 25 GUINTOLI, Sylvain 1'56,006 2,762 26 PEDROSA, Dani 1'56,706 3,462 27 PIRRO, Michele 1'56,732 3,488 28 TEST2, Yamaha 1'57,409 4,165 29 TSUDA, Takuya 1'58,437 5,193

Foto: Lukasz Swiderek