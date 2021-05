Ve Finsku se letos nepojede, místo toho nás čekají dva závody v Rakousku

Velká cena Finska se měla jet letos 11. července, ale aktuální situace spojená s pandemií koronaviru a tím souvisejícími omezeními nakonec donutila pořadatele závodu k jeho zrušení. Ve Finsku se tedy pojede až v roce 2022. Smlouvu na pořádání Grand Prix nyní Finové mají na roky 2022 až 2026.

Místo zrušeného závodu ve Finsku bude do kalendáře přidán další závod v Rakousku, který se pojede 8. srpna pod názvem Velká cena Štýrska. Původně plánovaná Velká cena Rakouska zůstává v kalendáři s datem 15. srpna. Pokud se do té doby nic nezmění, měl by být na oba rakouské závody umožněn přístup alespoň menšímu množství fanoušků.

P. Datum GP Okruh 1 28. března GP Kataru Losail 2 4. dubna GP Doha Losail 3 18. dubna GP Portugalska Portimao 4 2. května GP Španělska Jerez 5 16. května GP Francie Le Mans 6 30. května GP Itálie Mugello 7 6. června GP Katalánska Barcelona 8 20. června GP Německa Sachsenring 9 27. června GP Nizozemska Assen 10 8. srpna GP Štýrska Red Bull Ring 11 15. srpna GP Rakouska Red Bull Ring 12 29. srpna GP Velké Británie Silverstone 13 12. září GP Aragonie Aragón 14 19. září GP San Marina Misano 15 3. října GP Japonska Motegi 16 10. října GP Thajska Chang International 17 24. října GP Austrálie Phillip Island 18 31. října GP Malajsie Sepang 19 14. listopadu GP Valencie Valencie bez termínu GP Argentiny Termas de Rio Hondo bez termínu GP Amerik Austin

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.