Ve Valencii se letos nepojede, náhradní okruh bude potvrzen brzy

Jihovýchodní Španělsko postihla před pár dny ničivá povodeň. Nejsilněji postiženou oblastí je právě okolí Valencie, kde se měl za dva týdny konat poslední závod letošní sezóny. Samotný okruh sice nebyl poškozen, ale poničeny byly příjezdové cesty k okruhu. Vzhledem k tomu, že vlivem živelné katastrofy přišlo mnoho lidí o život, mnozí jezdci sdělili, že nepovažují za etické pořádat závod ve Valencii.

Vedení šampionátu nyní na svých oficiálních stránkách vydalo oficiální prohlášení, v němž informuje o zrušení letošního závodu ve Valencii. Náhradní místo a termín konání závodu bude sdělen v nejbližší době.

„Místo závodění ve Valencii budeme závodit pro Valencii,“ píše se v oficiální tiskové zprávě. „Šampionát se zapojí do podpory již vytvořených humanitárních fondů a zajistí, aby vynaložené úsilí mělo co nejpozitivnější vliv na zasažený region a aby co nejlépe posloužilo lidem.“

„ Naše úsilí začne během Velké ceny Malajsie a bude pokračovat i v závěrečném závodě roku 2024, přičemž nové místo konání a termíny budou oznámeny, jakmile budou potvrzeny,“ uvádí se dále.

Zdroj: motogp.com, foto: Circuit Ricardo Tormo