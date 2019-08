Ve Velké Británii nahradí zraněného Pawiho Bradley Smith

Pawi stále ještě není v pořádku po zranění ruky, které utrpěl před několika měsíci. Musel vynechat už několik závodů. Nejprve jej nahradil Mattia Pasini, pak Jonas Folger. Pawi se sice pokusil vrátit už v Brně, ale moc toho neodjezdil, protože mu bolest nedovolila pokračovat. Tento týden absolvoval Pawi další operaci zraněné ruky. Zákrok byl úspěšný, nicméně ve Velké Británii ještě nenastoupí. Místo něj pojede Bradley Smith, který pochází z těsné blízkosti okruhu Silverstone, takže pro něj bude tento závod opravdu hodně domácí.

Aktuálně je Smith testovacím jezdcem Aprilie a kromě toho jezdí i nově vzniklý šampionát MotoE. Na motocyklu třídy Moto2 už ovšem hodně dlouho neseděl. Naposledy v této třídě jezdil v roce 2012.

„Upřímně řečeno, bude to asi trochu divné sednout na motocykl třídy Moto2 poprvé od roku 2012, protože za tu dobu se šampionát docela změnil,“ přiznal Smith před novou výzvou. „Pozorně jsem sledoval změny týkající se nového motoru a trochu většího točivého momentu a výkonu, přesto to pro mě ale bude něco dost jiného. Jsem však nadšený, že jsem dostal tuto příležitost! Minulý rok jsem měl fantastický čas na britské Grand Prix, kvalifikoval jsem se opravdu dobře, ale nakonec jsem neměl možnost závodit před domácími fanoušky*, takže to je naprosto úžasné, že se teď můžu vrátit na svůj domácí závod. Mým cílem je si tento víkend užít a udělat maximum, co umím, abych v neděli mohl odjet s něčím, na co budu pyšný. Nemám ponětí, jak to bude fungovat, budu se muset všechno naučit až během závodního víkendu, ale je to něco, na co jsem velmi natěšený! “ dodal Smith.

*Závody všech tříd byly loni ve Velké Británii nakonec zrušeny z důvodu nevyhovujících podmínek. V den, kdy se měly závody konat, na okruhu vydatně pršelo a v kombinaci s nevyhovujícím povrchem dráhy by bývalo bylo nebezpečné závodit.

Zdroj a foto: Sepang Racing Team