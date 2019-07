Vedení HRC vyvrací spekulace o možném konci Lorenzovy kariéry

Servery jako GPOne.com a gazetta.it před týdnem publikovaly články, v nichž se spekuluje o tom, že by Jorge Lorenzo mohl ukončit kariéru. Pravdou je, že jezdce v posledních měsících trápí jedno zranění za druhým. Nyní se na Maledivách zotavuje ze zlomeniny obratle a údajně by se právě na Maledivách měl rozhodnout, co bude dělat dál. Smlouvu s týmem Repsol Honda má podepsanou až do konce roku 2020.

Už během loňského roku byl Lorenzo dle svých vlastních slov blízko ukončení kariéry, když neprodloužil smlouvu s Ducati, ale pak se domluvil s Hondou. S Hondou ovšem (zatím) nedosahuje takových výsledků, jakých by si přál a navíc bojuje se zraněními. Z těchto důvodů údajně uvažuje, že by mohl ukončit kariéru už na konci letošního roku.

Dle novějších informací, které minulý týden vydal server Marca.com, Tetsuhiro Kuwata z vedení Hondy tyto spekulace o konci Lorenzovy kariéry popřel. Sdělil, že Honda bude trvat na dodržení smlouvy a věří, že i Lorenzo bude smlouvu respektovat.

Manažer týmu Repsol Honda – Alberto Puig – dodal, že věří, že se Lorenzo po zranění obratle brzy zotaví a bude schopen závodit už na začátku srpna v Brně.

