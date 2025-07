Velká cena Argentiny se od roku 2027 pojede v Buenos Aires

Okruh Termas de Rio Hondo se loučí. Od roku 2027 se Velká cena Argentiny přesune do Buenos Aires.

Velká cena Argentiny se dosud jezdila na okruhu Termas de Rio Hondo, nicméně letos se zde jelo naposledy. Příští rok bude GP Argentiny v kalendáři chybět, ale od roku 2027 se opět vrátí, bude se však konat v novém dějišti. Jezdci zavítají do Buenos Aires. Závodní okruh Oscara a Juana Gálveze, který bude kompletně zrekonstruován, hostil MotoGP již v 60., 80. a 90. letech minulého století.

„Pořádali jsme deset závodů Grand Prix a téměř o 30 let později budeme opět patřit mezi nejlepší světové okruhy, jako jsou Barcelona a Silverstone,“ sdělil Jorge Macri, starosta Buenos Aires. „Od října provedeme komplexní rekonstrukci autodromu, která bude zahrnovat nejen práci přímo trati, ale i v boxech, paddocku a bezpečnostních zónách,“ pokračoval Macri. „Díky těmto investicím do infrastruktury, bezpečnosti a logistiky posouváme autodrom na mezinárodní úroveň. Přivedení MotoGP do města znamená příchod elitní soutěže s nejvýznamnějšími mezinárodními týmy a jezdci, kterou si na trati užije přibližně 150 000 lidí a miliony diváků prostřednictvím televize a streamování ve více než 200 zemích,“ dodal starosta Buenos Aires.

„Toto je vzrušující zpráva pro MotoGP a pro fanoušky v Argentině a Latinské Americe celkově,“ prohlásil Carmelo Ezpeleta, generální ředitel společnosti Dorna Sports. „Je to skvělé místo konání, blízko Buenos Aires, což bude ikonické místo nejen pro zemi a kontinent, ale i pro celý svět. Vášeň davů, které jsme viděli na nedávných Grand Prix v Argentině, a které přijely z celého světa, je legendární a my se těšíme, až jim dáme vědět, kdy přesně je znovu uvidíme,“ sdělil dále Ezpeleta

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati