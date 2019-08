V závěru kvalifikace se sice opět objevily dešťové kapky, ale to nijak nebránilo Márquezovi v zajíždění rychlých časů. Nakonec je to právě Marc Márquez, kdo se raduje z pole position. Během kvalifikace měl Márquez dost těsný kontakt s Rinsem (nejprve na dráze a pak i v boxové uličce), ale k pádu nedošlo.

To Jack Miller to měl s pádem v závěru kvalifikace, ale druhé místo udržel, přestože na prvního Márqueze ztrácí přes 2,5 vteřiny. Do první řady se po delší době kvalifikoval i Johann Zarco. Naposledy to dokázal loni v Malajsii, kdy ještě jezdil s Yamahou. V roli jezdce KTM bude Zarco startovat z první řady poprvé.

Loňský vítěz Andrea Dovizioso se pokusí o obhajobu výhry ze čtvrté startovní pozice. První pětku uzavřel Pol Espargaro. Z druhé řady vyrazí i Alex Rins.

Valentino Rossi odstartuje ze sedmé pozice. Spolu s ním budou ve třetí řadě stát Danilo Petrucci a Maverick Viňales.

Nejrychlejší muž včerejšího odpoledne - Fabio Quartararo - odstartuje až z desáté pozice. Společnost mu bude dělat Cal Crutchlow s Hondou a Francou Morbidelli s Yamahou.

Karel Abraham vyrazí do domácího závodu z dvacáté pozice.

Závod MotoGP v Brně startuje v neděli ve 14:00.

GP České republiky - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 304,2 2'02,753 2 Jack MILLER Ducati 303,3 2'05,277 2,524 3 Johann ZARCO KTM 299,1 2'05,351 2,598 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 299,1 2'05,590 2,837 5 Pol ESPARGARO KTM 301,6 2'05,710 2,957 6 Alex RINS Suzuki 299,1 2'06,172 3,419 7 Valentino ROSSI Yamaha 291,1 2'06,233 3,48 8 Danilo PETRUCCI Ducati 301,6 2'06,457 3,704 9 Maverick VINALES Yamaha 296,7 2'06,626 3,873 10 Fabio QUARTARARO Yamaha 294,2 2'06,648 3,895 11 Cal CRUTCHLOW Honda 298,3 2'07,123 4,37 12 Franco MORBIDELLI Yamaha 284,2 2'09,404 6,651

Postavení na roštu:

P. Jezdec Motocykl 1 Marc MARQUEZ Honda 2 Jack MILLER Ducati 3 Johann ZARCO KTM 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 5 Pol ESPARGARO KTM 6 Alex RINS Suzuki 7 Valentino ROSSI Yamaha 8 Danilo PETRUCCI Ducati 9 Maverick VINALES Yamaha 10 Fabio QUARTARARO Yamaha 11 Cal CRUTCHLOW Honda 12 Franco MORBIDELLI Yamaha 13 Takaaki NAKAGAMI Honda 14 Francesco BAGNAIA Ducati 15 Sylvain GUINTOLI Suzuki 16 Miguel OLIVEIRA KTM 17 Stefan BRADL Honda 18 Aleix ESPARGARO Aprilia 19 Joan MIR Suzuki 20 Karel ABRAHAM Ducati 21 Hafizh SYAHRIN KTM 22 Tito RABAT Ducati 23 Andrea IANNONE Aprilia

Foto: Václav Duška Jr.