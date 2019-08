V pátek a v sobotu se Salačovi dařilo, postoupil přímo do druhé kvalifikace a nakonec si zajistil start ze čtrnáctého místa. V kvalifikaci se tedy umístil výše než jeho zkušený týmový kolega Kornfeil. Na závod si tedy věřil.

„S dnešním výsledkem jsem velmi spokojený, zejména proto, že jsem si myslel, že odpoledne bude sucho, což se tedy nakonec nestalo. Ve třetím tréninku jsem na to příliš netlačil, protože jsem zkoušel nový motor. Déšť se ale bohužel vrátil, jinak bych mohl být ještě lepší. Ať tak či onak, měli jsme dobrou strategii pro kvalifikaci. Věděl jsem, že na suchu bych mohl víc zabrat, ale čtrnácté místo je dobrým výchozím bodem pro zítřejší závod. Cítím se připravený na boj a myslím, že můžeme zajet opravdu dobrý závod před našimi fanoušky a sponzory, kterým bych chtěl ještě jednou poděkovat za velkou podporu,“ sdělil Salač po kvalifikaci.

Závod už Salačovi bohužel důvody k radosti nepřinesl. Na startu měl problém s motocyklem John McPhee, což ovlivnilo i Salače, který se jezdci musel vyhýbat. O veškeré naděje na dobrý výsledek pak Salač přišel hned v prvním kole, když po kontaktu s Darrynem Binderem upadl, pak se sice ještě rozjel, ale záhy musel odstoupit.

„Jsem velmi smutný a naštvaný. Ranní warm up nám s naším nastavením na použitých pneumatikách docela vyšel. Koneckonců, jsme jeli stejně jako jezdci s novou sadou pneumatik. Rozhodně jsme byli na závod připraveni, ale na startu měl problém McPhee a já jsem měl hodně práce, abych se mu dokázal vyhnout. A jen o pár zatáček později mě Binder trefil, a já jsem havaroval. Abych byl upřímný, myslím, že za takto bezohledný manévr v této fázi závodu si zaslouží trest. Je to smutné, protože jsme po celý víkend měli dobré tempo. Padat před domácím publikem je hodně smutné. Jsem však v pořádku a nyní už se soustředím na Rakousko a doufám, že tam mi to vyjde lépe,“ vyjádřil se Salač po závodě v Brně.

Zdroj a foto: Prüstel GP