Velká cena Francie by se mohla jet v říjnu

O tomto víkendu se dle původního plánu měla jet Velká cena Francie na okruhu v Le Mans. Kvůli současné pandemii koronaviru však bylo nutné závod odsunout na neurčito. Pořadatelé závodu však věří, že by se závod nakonec mohl odjet letos v říjnu.

Vše je ovšem stále velmi nejisté. Zatím ani nelze s jistotou říct, kdy se znovu začne závodit. V tuto chvíli se předpokládá, že by letošní šampionát mohl začít dvěma závody v Jerezu v druhé polovině července. Předběžně se počítá ještě s dalšími pěti závody na španělském území – konkrétně by se mělo jet dvakrát v Aragonii, dvakrát ve Valencii a jednou v Barceloně. Záleží ovšem na tom, zda tuto možnost schválí španělská vláda.

Kromě sedmi španělských závodů se zatím počítá i se závody v Brně, na Red Bull Ringu a v Misanu, ale ani v těchto případech samozřejmě ještě není nic definitivně rozhodnuto.

A nově se nyní vyjednává i o možnosti, že by se závod ve Francii mohl konat začátkem října. „Tato možnost by mohla být potvrzena v následujících týdnech,“ sdělil pořadatel závodu. „Očekáváme pozitivní vývoj aktuální zdravotní situace, a to i navzdory nejistotě, která v současné době panuje ohledně vládních nařízení a pořádání velkých akcí. Jsme si tedy velmi dobře vědomi nepředvídatelnosti dalšího vývoje, ale zůstáváme pozitivní,“ dodává pořadatel francouzského závodu.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.