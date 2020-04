Velké ceny Německa, Nizozemska a Finska byly oficiálně zrušeny

V úvodu letošního roku se ještě odjel závod slabších tříd v Kataru, závod MotoGP v Kataru byl zrušen. Závod v Thajsku, Americe a Argentině jsou zatím odsunuty na podzimní termín. GP Španělska, GP Francie, GP Itálie a GP Katalánska jsou odloženy na neurčito.

Dnes Dorna Sport, FIM a IRTA oficiálně oznámili, že GP Německa. GP Nizozemska a GP Finska jsou pro letošek oficiálně zrušeny – náhradní termín tedy nebude. V rámci zrušených Grand Prix se ruší i doprovodný program – tedy FIM Enel MotoE World Cup, Northern Talent Cup a Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Sezóna by tedy teoreticky mohla odstartovat začátkem srpna v Brně. O osudu tohoto závodu by se mělo rozhodnout do konce května.

V tuto chvíli se hodně hovoří o možnosti, že by se mohlo začít závodit koncem července nebo začátkem srpna, ale s největší pravděpodobností by to bylo bez diváků.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.