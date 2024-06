Viñales a Bastianini se přesouvají do týmu Red Bull KTM Tech3

Tým Red Bull GASGAS Tech3 se příští rok přejmenuje na Red Bull KTM Tech3. Kromě nového názvu bude mít i kompletně nové jezdecké složení. Pro tým budou závodit Ital Enea Bastianini a Španěl Maverick Viňales. Oba jezdci budou mít k dispozici kompletní tovární techniku

Pedro Acosta, jenž pro Tech3 závodí v letošním roce, se přesune do týmu Red Bull KTM Factory Racing, kde bude závodit po boku Brada Bindera. Nyní už jsou tedy všechna čtyři místa v KTM obsazená. Jack Miller a Augusto Fernandez si tím pádem budou muset hledat nové místo.

Nicolas Goyon, manažer týmu Tech3 Racing MotoGP, prostřednictvím tiskové zprávy sdělil: „S potěšením oznamujeme, že Enea a Maverick s námi pojedou příští rok a že přecházíme zpět na KTM. Nemůžeme zapomenout na to, že naše první vítězství v MotoGP jsme získali v oranžové barvě! Neskrýváme hrdost na to, že se tito dva talentovaní jezdci rozhodli jezdit na našich strojích. Ukazuje to, že jsme šli správnou cestou a že naše technologie může bojovat v čele šampionátu. Rádi bychom poděkovali společnosti Pierer Mobility AG za kvalitní podporu. Naše spolupráce letos dosáhla nejvyšší úrovně a jsem si jistý, že se bude v budoucnu rozšiřovat. Také bychom rádi poděkovali Red Bullu za jejich obětavost. Máme jasný závazek směřující k vítězství, a proto se Enea a Maverick rozhodli vstoupit do programu.“

Pit Beirer, ředitel KTM Motorsports, dodal: „Jsme velmi rádi, že jsme přivedli Eneu i Mavericka do našeho projektu MotoGP a že jim můžeme poskytnout plnou tovární podporu k tomu, aby pokračovali v plnění svých cílů a dosahovali maximálního výkonu. Je jasné, že právě teď mluvíme o dvou nejrychlejších jezdcích na světě a je to kompliment, že důvěřují nám a prvotřídní struktuře, kterou jsme vytvořili společně s Red Bull KTM Tech3. Název týmu pro rok 2025 mluví za vše. Je čas znovu posílit jméno KTM a nedokázali jsme vymyslet lepší způsob, jak společnosti přinést takovou hodnotu, než to, že Enea a Maverick ponesou oranžové barvy a loga Red Bullu. Teď se ještě plně soustředíme na zbytek roku 2024, ale zároveň už se těšíme na začátek příštího roku.“

Zdroj a foto: Press KTM