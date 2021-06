Viňales odejde od Yamahy už na konci roku 2021

Maverick Viňales měl sice s Yamahou podepsanou smlouvu až do konce roku 2022, nicméně během závodního víkendu se ve španělských médiích začaly objevovat zprávy o tom, že Viňales opustí Yamahu už na konci tohoto roku a zamíří do Aprilie. Aprilia ještě včera večer potvrdila, že by o Viňalese měla zájem, pokud by byl volný.

Yamaha dnes oficiálně oznámila, že se s Maverickem Viňalesem po vzájemné dohodě ukončí spolupráci už na konci letošního roku.

„Toto partnerství pro mě bylo posledních pět let velmi důležité a rozhodnout se pro odchod bylo náročné," sdělil Viňales. „V těchto společných letech jsme zažili jak velké úspěchy, tak i těžké časy. Zůstává nám však pocit vzájemného respektu a uznání. Jsem plně odhodlán a budu se snažit o nejlepší výsledky po zbytek sezóny,“ uzavřel Španěl.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., Yamaha