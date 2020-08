Viňalese a Rossiho včera dělil jen malý kousek od velké tragédie

Během včerejšího závodu MotoGP v Rakousku spolu kolidovali Johann Zarco a Franco Morbidelli. Jejich motorky pak pokračovaly po vlastní ose. Valentino Rossi a Maverick Viňales měli nakonec velké štěstí, že je žádný ze strojů nezasáhl. Nutno dodat, že výše zmíněný incident nebyl prvním dramatem, které se včera v Rakousku odehrálo. O několik desítek minut dříve došlo k těžké nehodě i v Moto2, když do Bastianiniho stroje ve velké rychlosti narazili další jezdci. Naštěstí se obě nehody obešly bez vážných zranění.

„Bylo to velmi děsivé. Všichni čtyři, ale zejména já a Maverick jsme měli velké štěstí,“ řekl po nehodě Valentino Rossi. „Dnes se budeme muset k někomu pomodlit, protože situace byla velmi nebezpečná. Myslím, že je dobře být agresivní, protože každý se snaží dělat maximum, ale podle mě se to nemusí až tak přehánět, protože pořád musíme mít na paměti, že tento sport je velmi nebezpečný. Musíte respektovat své soupeře, zejména na trati, kde jedete rychlostí 300 km/h. Už jsem mluvil se Zarcem. Říkal mi, že to neudělal úmyslně. Při brzdění byl dost široký a Francovi zavřel dveře a v takové chvíli, kdy jedete 300 km/h a máte tam větrný stín, to prostě Franco neměl šanci zabrzdit,“ pokračoval Rossi. „Byl jsem za Maverickem, když jsme vjížděli do třetí zatáčky, a cítil jsem, že se ke mně něco přibližuje. Myslel jsem, že to byl stín helikoptéry, protože někdy ten stín protíná závodní dráhu, ale pak kolem mě Francova motorka proletěla neuvěřitelnou rychlostí a Zarcova motorka přeletěla přes Mavericka,“ popisoval Rossi dále. „Měli jsme tedy velké štěstí. Doufám, že tento typ incidentu bude pro jezdce lekcí, aby se do budoucna chovali lépe. Mluvil jsem s Francem, je v pořádku, snaží se na to nemyslet, ale když na to pomyslí, i on se cítí vystrašený. V tuto chvíli je nejdůležitější, že nikdo nebyl zraněn, všichni jezdci jsou v pořádku. Kdyby se stalo něco zlého, ​​bylo by to úplně jiné,“ dodal Rossi.

K nebezpečnému momentu se vyjádřil i Rossiho kolega Viňales: „Dnes jsme měli velké štěstí, to je na tom to nejdůležitější, všichni jsme v pořádku. Takové věci se prostě v závodech stát mohou, pokaždé je tu nějaké riziko. A v té třetí zatáčce, to říkáme pokaždé, tam je to opravdu nebezpečné. Musí se něco udělat, protože tam je opravdu snadné někoho srazit. Dneska ráno jsem tam během warm upu málem spadl. Zamkl se mi předek a mířil jsem ke zdi, bylo to děsivé,“ vyprávěl Viňales. „Během incidentu v prvním závodě jsem ale opravdu nic neviděl. Jenom jsem zaslechl rachot havarovaných motorek a ránu, jak Johannova motorka vrazila do zdi. Když jsem se podíval, viděl jsem, jak se ke mně blíží jedna motorka, tak jsem si zakryl hlavu a motorka vyskočila,“ popisoval dramatický moment Viňales. „Určitě jsme dnes měli velké štěstí, někdo nás zachránil, a to je nejdůležitější,“ dodal Španěl.

Další závod na Red Bull Ringu se jede už tento týden. Vzhledem k událostem minulého víkendu určitě budou mít jezdci během pátečního zasedání bezpečnostní komise hodně co řešit.

Zdroj a foto: yamaha-racing.com

Video z nehody je k dispozici zde