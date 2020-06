Virtuální závody MotoGP - statistiky

Zatím se stále čeká na to, až se začne opět závodit na skutečných okruzích. Nový kalendář pro tento rok zatím stále nebyl potvrzen. Očekává se, že by měl být zveřejněn někdy během tohoto týdne. První závod by se pravděpodobně měl jet 19. července v Jerezu.

Aby diváci nebyli ochuzeni o závody během koronavirové přestávky, jezdily se alespoň závody virtuální. Virtuální Velké ceny se konaly na pěti okruzích. První virtuální Grand Prix se jela v Mugellu, druhá na Red Bull Ringu, třetí v Jerezu, čtvrtá v Misanu a pátá na okruhu Silverstone. První dva závody jeli pouze jezdci MotoGP. Do Velkých cen Španělska a Velké Británie nastoupili i jezdci tříd Moto2 a Moto3. V Misanu se k jezdcům MotoGP pro změnu přidali jezdci MotoE. Celkem se tedy odjelo deset virtuálních závodů.

Do virtuálních závodů nastoupilo 64 jezdců ze 48 týmů, z čehož v královské kubatuře to bylo patnáct jezdců. Všech pět závodů odjeli pouze Francesco Bagnaia a Fabio Quartararo. Nejvíce bodů nasbíral Alex Márquez. Mladší z bratrů Márquezových odjel čtyři závody, z čehož dva vyhrál a celkem získal 86 bodů. Na druhém místě skončil Francesco Bagnaia se 79 body. Pomyslné podium doplňuje Maverick Viňales se ziskem 71 bodů. Do první pětky se vešli i Fabio Quartararo (61 bodů) a Marc Márquez (57 bodů). Kromě výše zmíněného Alexe Márqueze dokázali zvítězit ve virtuálním závodě i Francesco Bagnaia, Maverick Viňales a Jorge Lorenzo, pouze Alex Márquez tedy dokázal zvítězit více než jednou. V kvalifikacích byl nejúspěšnější Fabio Quartararo, který třikrát startoval z pole position.

V nižších kategoriích se z výher radovali Bo Bendsneyder (Moto2, virtuální GP Velké Británie), Stefano Nepa (Moto3, virtuální GP Velké Británie), Matteo Ferrari (MotoE, virtuální GP v Misanu), Gabriel Rodrigo (Moto3, virtuální GP Španělska) a Lorenzo Baldassarri (Moto2, virtuální GP Španělska).

V kategorii Moto2 si ve virtuálních závodech vyjel nejvíce bodů Bo Bendsneyder (41 bodů), v Moto3 se o první místo v „šampionátu“ dělí Gabriel Rodrigo a Stefano Nepa, kteří si oba shodně zajistili 25 bodů.

Živé přenosy, které bylo možné sledovat na sociálních sítích a v některých televizích, sledovalo 12 miliónů diváků.

Virtuální GP ve Španělsku kromě zábavy posloužila i jako projev solidarity a podpory ze strany oficiální charitativní organizace MotoGP („Two Wheels for Life“).

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., 2Snap