Vzpomínka na Marca Simoncelliho, který by dnes slavil 37 let

Ital Marco Simoncelli, který v roce 2011 zahynul během GP Malajsie, by dnes slavil 37 let. Zavzpomínejme si tedy na jeho kariéru.

Italský motocyklový závodník Marco Simoncelli se narodil 20. ledna 1987 ve městě Cattolica. Od roku 1996 závodil v italském šampionátu minimoto. V roce 2002 se přesunul do mistrovství Evropy v minimotu.

V MS silničních motocyklů se poprvé objevil v Brně roku 2002, kde nastoupil do závodu třídy 125 ccm. V následující sezóně už se s motocyklem Aprilia stal pravidelným účastníkem v kubatuře 125 ccm. V nejslabší kubatuře jezdil do roku 2005 včetně. Roku 2005 skončil v šampionátu na celkově pátém místě, což bylo jeho nejlepším výsledkem v kategorii do 125 ccm.

V roce 2006 přestoupil do třídy 250 ccm, kde jezdil na motocyklu značky Gilera. Roku 2008 se stal mistrem světa v kategorii 250 ccm. V prostřední třídě pak zůstal i v dalším roce, ale titul neobhájil, skončil celkově třetí, přesto si ovšem zajistil vstup do královské kubatury.

Od roku 2010 už jezdil v MotoGP s Hondou týmu Gresini. Svůj první rok v královské kubatuře uzavřel na celkově osmém místě. V dalším roce se v Brně dočkal svého prvního pódia v MotoGP, kde skončil třetí. O několik týdnů později vybojoval v Austrálii další podium. Tehdy dojel druhý, což je jeho nejlepším výsledkem v královské kubatuře.

Hned o týden později už totiž došlo k tragické nehodě, při níž Simoncelli zahynul. Dne 23. října 2011 Simoncelli upadl v úvodu Velké ceny Malajsie a bohužel se dostal pod kola Rossiho a Edwardse, kteří nebyli schopni střetu s padajícím jezdcem zabránit. Simoncellimu dokonce při nehodě spadla přilba z hlavy. Lékaři už mu nedokázali pomoci. Simoncelli zemřel ve věku 24 let.

Za svou kariéru (ve všech třídách) nasbíral 14 vítězství, 31 pódiových umístění, 15 pole position a jeden mistrovský titul. Posmrtně byl v roce 2014 uveden do síně slávy a stal se tak 21. legendou MotoGP.

Zdroj: motogp.com