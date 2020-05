Vzpomínky na loňskou GP Francie – fotografie

Pokud by vše probíhalo podle plánů, měli by už jezdci za sebou pátý závod roku. Zatím se ovšem odjel jen závod slabších tříd v Kataru, od té doby se další závody odkládají popřípadě rovnou ruší. Minulou neděli se měla jet Velká cena Francie na okruhu v Le Mans. Závod je však zatím odložen na neurčito. Připomeňme si tedy aspoň loňský závod v Le Mans.

Loňská GP Francie se jela ve dnech 17. až 19. května. Během soboty jezdce potrápil déšť. Očekávalo se, že by mohlo pršet i v neděli, ale nakonec se objevilo jen pár kapek a všechny tři závody se odjely na suchém povrchu. Přestože nepršelo, v závodech se hodně padalo. V královské kubatuře dokonce dva jezdci (Abraham a Mir) upadli už během zaváděcího kola. Z prvního místa startoval Marc Márquez, pro kterého to byl už 55. start z pole position v kategorii MotoGP. Po startu se Márquez ujal vedení. Pak se na chvíli ve vedení ukázal Jack Miller, ale později jej Márquez předjel a postupně si budoval náskok. Před Millera se pak dostali jezdci tovární Ducati. Márquez udržel první místo až do cíle a připsal si další výhru. Na podium jej doprovodili Dovi a Petrucci. Miller, který v úvodu bojoval s Márquezem o první místo, nakonec skončil těsně pod podiem. První pětku doplnil Rossi.

Foto: Václav Duška Jr.