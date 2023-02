Vzpomínky na sezónu 2022 – GP Japonska

O posledním víkendu v září 2022 jezdci absolvovali Velkou cenu Japonska. Páteční dopolední program byl v Japonsku zrušen, aby byl dostatek času na přesun materiálu z Aragonie, kde se jelo o týden dříve. Sobotní program zkomplikoval déšť. Kvalifikace se ovšem nakonec podařilo odjet.

Poprvé od zranění paže se na pole position dostal Marc Márquez, ale v samotném závodě se musel smířit „až“ se čtvrtým místem. Pro výhru si dojel Jack Miller. Na podium jej doprovodili Brad Binder a Jorge Martin. Kromě výše zmíněných se do první pětky vešel i Miguel Oliveira. Fabio Quartararo sice skončil osmý, ale navzdory tomu si v čele šampionátu polepšil, protože jeho hlavní soupeři skončili bez bodů. Bagnaia upadl a Aleix Espargaro měl v zahřívacím kole potíže, kvůli nimž musel zajet do boxů. Do závodu pak Aleix nakonec odstartoval, ale na body nestačil.

V prostřední kubatuře se z výhry radoval domácí Ai Ogura. Spolu s ním se na podium dostali i Augusto Fernandez a Alonso Lopez. V čele šampionátu zůstal Fernandez.

Závod nejslabší kubatury ovládl Izan Guevara a navýšil tak vedení v šampionátu. Na podium vystoupili i Dennis Foggia a Ayumu Sasaki.

Foto: Lukasz Swiderek