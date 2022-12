Vzpomínky na sezónu 2022 – GP Katalánska

Devátým podnikem letošního ročníku MotoGP byla Grand Prix Katalánska, která se jela 5. června. Z první pozice se do závodu pouštěl domácí Aleix Espargaro. Nicméně záhy se vedení ujal Fabio Quartararo. Francouz už pak nikomu nedal šanci a dojel si pro vítězství. Aleix Espargaro delší dobu držel druhé místo. Nicméně v nájezdu do posledního kola se mylně domníval, že závod už skončil. Kvůli předčasným oslavám o několik pozic přišel. Nakonec dojel do cíle jako pátý, díky čemuž Quartararo výrazněji navýšil své vedení v šampionátu. Spolu s Quartararem se tehdy na podium vydali také Jorge Martin a Johann Zarco.

V úvodu závodu prostřední kubatury vedl Joe Roberts, nicméně dlouho se z vedení neradoval, protože upadl. O vítězství poté bojovali Vietti s Canetem. Tím šťastnějším byl nakonec Vietti. Díky výhře se Viettimu podařilo navýšit vedení v šampionátu. Canet se musel smířit s druhým místem v závodě. Na třetí stupínek podia se podíval Augusto Fernandez. Český jezdec Filip Salač v závodě havaroval a skončil tím pádem bez bodů.

V nejslabší kubatuře startoval z pole position Foggia, ale nakonec neměl štěstí. Patnáct kol před koncem jej zradil jeho stroj, což pro něj znamenalo konec. Pro výhru si dojel Izan Guevara. Na druhé místo se probojoval nováček David Muñoz, pro nějž to bylo jeho první umístění na podiu. Jako třetí dojel do cíle Tatsuki Suzuki.

Foto: Václav Duška Jr.