Vzpomínky na sezónu 2022 – GP Nizozemska

Grand Prix Finska byla zrušena, takže se posledním závodem před letní přestávkou nakonec stala GP Nizozemska, která se jela o posledním červnovém víkendu v Assenu.

V nejslabší kubatuře se tehdy své první výhry dočkal Ayumu Sasaki. Na podium jej doprovodili Izan Guevara a Sergio Garcia. Vedoucím mužem šampionátu byl v té době právě Sergio Garcia, který v Assenu obsadil třetí místo.

Ve třídě Moto2 se z výhry v Assenu radoval Augusto Fernandez. Druhý skončil Ai Ogura a na podium se podíval i Jake Dixon. Těsně před letní přestávkou ještě zůstával v čele šampionátu Celestino Vietti, nicméně Augusto Fernandez, který byl v té době na druhém místě, měl stejný počet bodů jako vedoucí Vietti. Třetí muž průběžného pořadí – Ogura – tehdy ztrácel jen jeden bod na Viettiho a Fernandeze.

Závod královské kubatury ovládl Francesco Bagnaia, který vyrážel z pole position. Marco Bezzecchi vybojoval své první podium v MotoGP – do cíle dojel jako druhý. Maverick Viňales skončil na třetím místě – jednalo se o jeho první podium se strojem Aprilia. Fabio Quartararo se v době, kdy do konce závodu zbývalo dvaadvacet kol, pokusil předjet Aleixe Espargara, nicméně upadl při tom a Aleixe vytlačil mimo dráhu. Aleix sice po kontaktu s Quartararem neupadl, ale klesl na patnácté místo. Quartararo se po pádu rozjel, ale záhy upadl znovu, čímž pro něj závod skončil. Aleix Espargaro nakonec dorazil do cíle jako čtvrtý. Fabio Quartararo navzdory nedokončenému závodu zůstal v čele šampionátu. Do dalšího závodu si ovšem vezl penalizaci za zavinění kolize s Aleixem Espargarem.

Foto: Václav Duška Jr.