Vzpomínky na sezónu 2022 – GP Velké Británie

Do loňského britského závodu třídy MotoGP startoval jako první Johann Zarco, nicméně daleko nedojel. Šestnáct kol před koncem upadl z prvního místa. Pak se sice ještě rozjel, ale záhy musel zajet do boxů a skončit. Francesco Bagnaia si nakonec dojel pro svou čtvrtou výhru roku 2022. Na podium se opět dostal i Maverick Viňales, pro nějž to bylo druhé podium s Aprilií. Třetí skončil Jack Miller. První pětku doplnili Bastianini a Martin.

V prostřední kubatuře startoval z pole position Augusto Fernandez. Velkou část závodu vedl Alonso Lopez, ale nakonec se Fernandezovi přece jen podařilo proměnit pole position ve vítězství. Lopez se musel smířit s druhou pozicí. Na podium spolu se dvěma španělskými závodníky vystoupil i domácí jezdec Jake Dixon.

Svůj první start z pole position si loni ve Velké Británii vyzkoušel mladý brazilský závodník Diogo Moreira, ale přetavit pole position ve stupně vítězů se mu nepodařilo, do cíle totiž dorazil až jako šestý. Pro vítězství si dojel Ital Dennis Foggia. Druhé místo obsadil Jaume Masiá a třetí skončil Deniz Öncü.

Foto: Václav Duška Jr.