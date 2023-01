Yamaha dnes v Indonésii představila svůj tým pro rok 2023

Jako první se letos představil tým Monster Energy Yamaha MotoGP. Jejich prezentace proběhla v hlavním městě Indonésie - v Jakartě. Představení týmu proběhlo v rámci setkání prodejců organizovaném společností Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Jezdecké složení týmu zůstává stejné jako v loňském roce. Za tým opět pojedou Fabio Quartararo a Franco Morbidelli. Nic se nemění ani na pozici hlavního sponzora - tím zůstává Monster.

„Zimní přestávka mi nevyšla úplně podle plánu, protože jsem si při motokrosovém tréninku zranil ruku,“ sdělil během prezentace Quartararo. „Ale pracoval jsem nepřetržitě. Hodně jsem se věnoval kardio tréninku, abych si byl jistý, že na sezónu 2023 budou stoprocentně fit. Ze zranění ruky už jsem se plně zotavil, takže se cítím připraven znovu bojovat o titul. Máme nový maskovací nátěr, což je příjemná změna. Líbí se mi nový vzhled. Ale co je důležitější, těším se, až zase začnu jezdit. Jsem velmi zvědavý na testování nové YZR-M1 v Sepangu. V této sezóně budeme opět pilně pracovat. V roce 2022 jsme se toho hodně naučili a teď chci znovu bojovat o titul. Moji fanoušci mě velmi podporovali a přes zimu mi posílali spoustu zpráv. Moc se těším na to, až je tuto sezónu znovu uvidím na tratích. Skvěle si to užijeme!“ dodal Francouz.

„Začínáme zase od nuly, takže v této sezóně je možné všechno, což je vzrušující vyhlídka,“ řekl při příležitosti týmové prezentace Morbidelli. „Rok 2022 jsme zakončili s lepšími pocity. Nyní je důležité, abychom v nadcházejících zimních testech odvedli dobrou práci a abychom byli připraveni na první závod sezóny, který se jede v březnu v Portugalsku. Čeká nás nový formát závodu, na který si jezdci a týmy budou muset trochu zvyknout, ale vidím to jako pozitivní změnu, protože je to něco, co si fanoušci užijí. Chci poděkovat indonéským fanouškům, které jsme viděli na dnešním setkání, za jejich podporu. Jejich nadšení nás povzbudilo a já se nemůžu dočkat, až sezónu 2023 zahájím tím nejlepším možným způsobem,“ řekl dále Ital.

Zdroj a foto: Monster Energy Yamaha MotoGP