Yamaha představila svůj tým MotoGP

Den před oficiálním testem MotoGP v Malajsii se oficiálně představil tým Monster Energy Yamaha MotoGP. S týmem letos opět pojede šampion z roku 2021 - Fabio Quartararo. Nově se k němu přidá Alex Rins. Barvy strojů a týmového oblečení zůstávají stejné jako loni. Změny ovšem proběhly v personální a organizační oblasti. Generální ředitel divize vývoje motoristického sportu společnosti Yamaha Motor Co., Ltd. Takahiro Sumi bude nyní úzce spolupracovat s novým vedoucím projektu Yamaha YZR-M1 Kazuhiro Masudou a novým technickým ředitelem Yamaha Factory Racing Massimem Bartolinim. Testovací tým Yamaha Factory Racing MotoGP™ a jeho jezdce Cala Crutchlowa nyní nově povede Kazutoshi Seki.

„Je začátek nové sezóny a to je vždy vzrušující!“ prohlásil při týmové prezentaci Fabio Quartararo. „Všichni opět začínají od nuly a já vím, že tým i já jsme velmi motivováni k tomu, abychom během testu v Sepangu odvedli co nejvíce práce. Dobrý start do roku 2024, přestože se jedná jen o předsezónní testy, může později přinést velkou výhodu. Jako vždy tedy dáme do každého dne, do každého tréninku a do každého kola vše, co dovedeme. Vím, že Yamaha hodně tvrdě pracovala, takže si myslím, že pokud budeme ve všech aspektech tlačit na limit, měli bychom být schopni zažít skvělý rok. Chci bojovat vepředu a chci opět pozdravit své fanoušky z nejvyššího stupínku pódia!“ dodal Francouz.

„Už jsem sice vyzkoušel M1 a spolupráci s týmem Yamaha na testech ve Valencii a nyní na Shakedown testu, ale dnešní oficiální prezentace ve mně vyvolává opět vzrušení, jako by to pro mě byl první den,“ prozradil Alex Rins. „První jízdy při testu ve Valencii byly dobré, takže jsem docela spokojený a nemůžu se dočkat, až budu zítra pokračovat v práci tady v Sepangu. Musím vyzkoušet mnoho věcí, ale cítím se sebevědomě. Zdá se, že motocyklu se snadno přizpůsobím, takže si myslím, že budu schopen udělat nějaký další pokrok při testu v Sepangu. Hodně jsem pracoval na své fyzické kondici, abych se sem dostal na co nejlepší úrovni. Teď už chci jen zase začít jezdit!“ uzavřel Rins, který se od loňského června dlouho potýkal se zraněním nohy.

Zdroj a foto: Yamaha