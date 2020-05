Z virtuálních výher na Silverstonu se dnes radují Lorenzo, Bendsneyder a Nepa

MotoGP

Do dnešního virtuálního závodu na okruhu Silverstone nastoupili Lorenzo, Quartararo, Nakagami, Mir, Rabat, Savadori, Bagnaia a Pirro. Pole position si vyjel Jorge Lorenzo, pro nějž to byl jeho první start ve virtuálním závodě. Fabio Quartararo, který už ve virtuálním závodě třikrát startoval z pole position, se tentokrát musel smířit s druhou startovní pozici. Třetí místo na startu obsadil Takaaki Nakagami.

Závod byl vypsán na deset kol. Nejprve se v čele ukázal Lorenzo, následně jej vystřídal Quartararo, ale ani on se tam dlouho neohřál, předjel jej Nakagami.

Nakagami pokračoval ve vedení i ve třetím kole. Quartararo, který byl jedním z těch, kteří v úvodu upadli, se po nehodě posouval vpřed. Když však zkusil zaútočit na druhého Rabata, došlo ke srážce a Quartararo opět upadl. Rabat zůstal druhý. Na třetí místo se posunul Lorenzo. Quartararo klesl na páté místo.

V pátém kole upadl Nakagami, který až do té doby vedl. Po pádu Japonec klesl na třetí místo. Vedení převzal Rabat. Na druhé místo se posunul Lorenzo. Quartararo měl sice jako vždy velmi rychlé tempo, ale v polovině závodu opět upadl.

V sedmém kole pokračoval na první pozici Rabat, ale Lorenzo se mu hodně přibližoval. O kolo později už se Lorenzovi podařilo Rabata předjet a dostat se do čela. Nakagami zůstával třetí. Quartararo se posunul na čtvrté místo před Pirra. Bagnaia, který jeden z virtuálních závodů vyhrál, tentokrát nebyl ve formě a hodně padal.

Pro výhru si nakonec dojel Lorenzo. Druhou pozici si vyjel Tito Rabat. Poprvé na virtuální podium nakonec vystoupil Fabio Quartararo, který v závěru předjel Nakagamiho. Nakagami sice nějakou dobu vedl a dlouho se držel na třetí pozici, ale nakonec se musel smířit s „bramborovou“ medailí.

Moto2

Jako druzí se ke svým obrazovkám posadili jezdci prostřední třídy. Pro třídu Moto2 to byl druhý virtuální závod. Pole position si vyjel Bo Bendsneyder. Z druhé pozice vyrážel Schrötter a ze třetí Fernandez. Po startu závodu, který byl vypsán na šest kol, se vedení ujal Bendsneyder. Na druhé místo se dostal Kasma Daniel, který je letos nováčkem v Moto2. Ve třetím kole ze závodu vypadl Xavi Vierge, protože ztratil připojení k internetu.

Bendsneyder vedl i po polovině závodu. Druhé místo držel Kasma Daniel. Třetí jezdil Marcel Schrötter. V pátém kole se nic neměnilo na prvních dvou místech. Třetí Schrötter ovšem upadl a na provizorní podium se dostal Garzo.

Pro výhru si s komfortním náskokem dojel Bo Bendsneyder. Kasma Daniel obsadil druhé místo. Na virtuální podium vystoupil i Hector Garzo.

Moto3

A jako poslední svůj dnešní závod absolvovali jezdci nejslabší kubatury. Stejně jako v případě Moto2 se závod jel na šest kol. Pole position si dnes zajistil Stefano Nepa a byl to právě on, kdo se po startu dostal do čela. Alcoba startoval druhý, ale po startu trochu klesl. Na druhé místo se dostal nováček Baltus, který startoval třetí. O chvíli později se ovšem Alcoba vrátil na druhé místo. Tím ale souboj těchto dvou nováčků nekončil, bojovali spolu i nadále. Nepa pokračoval ve vedení s poměrně komfortním náskokem. Během boje o druhé místo nakonec Baltus upadl a klesl na páté místo.

Stefano Nepa si neohroženě dojel pro výhru. Jako druhý do cíle dorazil Jeremy Alcoba a na virtuální podium se dnes dostal i Ayumu Sasaki.

Foto: Václav Duška Jr.