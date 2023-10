Za tým GASGAS Factory Racing Tech3 pojedou příští rok Fernandez a Acosta

Tým GASGAS Factory Racing Tech3 v pátek 6. října 2023 oficiálně oznámil, že příští rok pro něj pojedou dva Španělé – Augusto Fernandez a Pedro Acosta. Jejich zkušenější krajan Pol Espargaro, který se letos dlouho zotavoval z těžké nehody, se v roce 2024 nakonec stane součástí Pierer Mobility Motorsport. Kromě toho bude KTM spoléhat i na jeho talent v rámci vývoje prototypu MotoGP.

Čerstvě šestadvacetiletý Augusto Fernandez je jezdec, jenž loni vyhrál titul v kategorii Moto2. Letos jezdí svou první sezónu v královské kubatuře a daří se mu poměrně pravidelně bodovat. Jeho dosavadním nejlepším výsledkem v MotoGP je čtvrté místo z Velké ceny Francie.

Pedro Acosta letos v květnu oslavil teprve devatenácté narozeniny, nicméně na svém kontě už má titul z kategorie Moto3 a aktuálně je vedoucím mužem průběžného pořadí šampionátu třídy Moto2.

„V rámci našeho týmu GASGAS jsme museli udělat důležité a těžké rozhodnutí,“ sdělil v oficiálním prohlášení Pit Beirer (KTM). „Augusto předvedl v MotoGP několik působivých kroků. Jsme tedy naprosto přesvědčeni, že má rychlost a inteligenci na to, aby i nadále dělal pokroky. Pedro je velmi výjimečný talent, který už toho za tak krátkou dobu vyhrál hodně,“ pokračoval Beirer. „Chci poděkovat Polovi (Espargarovi) za vše, co pro nás udělal a co pro nás nadále dělá. Je to super tvrdý a super odhodlaný kluk, a proto ho chceme mít jako důležitou součást naší struktury. Polova upřímnost a aktivní přístup si zaslouží můj nejhlubší respekt. Jeho velikost jako člověka podtrhuje skutečnost, že nám v této situaci pomohl. To také ukazuje jeho vášeň pro tento sport a jeho myšlenky do budoucna,“ uzavřel Beirer.

