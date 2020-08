Zarco má zlomené zápěstí, bude muset na operaci

Johann Zarco v nedělním závodě na Red Bull Ringu kolidoval s Morbidellim. Bezprostředně po nehodě nebylo odhaleno žádné zranění, nicméně francouzského jezdce nepřestávalo bolet pravé zápěstí, proto včera ještě podstoupil podrobnější vyšetření, které odhalilo zlomeninu v pravém zápěstí.

Jezdec tedy ve středu podstoupí operaci. A ve čtvrtek už by měl být zpátky na Red Bull Ringu. Zda se bude moci zúčastnit závodu, zatím není jisté. Rozhodně to však není vyloučené. Podobné zranění si v červenci v Jerezu způsobil Cal Crutchlow a pár dnů po operaci nastoupil do druhého závodu v Jerezu.

Co se týče Morbidelliho, ten by měl být podle aktuálních zpráv zdravotně v pořádku a jeho účasti na GP Štýrska by nemělo nic bránit. Nicméně Ital se po nehodě stále dost zlobí na Zarca, dokonce jej označil za polovičního zabijáka. Zarco i Morbidelli tedy budou muset ve čtvrtek nastoupit před stevardy FIM a vysvětlovat okolnosti nehody.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.