Závěr letošní sezóny je v ohrožení

Minulý týden během GP Teruelu Carmelo Ezpeleta (šéf Dorny) ujišťoval, že se poslední závody odjedou podle plánu.

„V tuto chvíli se nic nemění, stav nouze ve Španělsku v zásadě nemá vliv na naši situaci,“ sdělil Ezpeleta minulý týden. „Pracujeme během závodu, takže pokud jsou v platnosti omezení pohybu po dvaadvacáté hodině, tak to nás nijak neovlivní. V tuto chvíli tedy můžeme pokračovat. V každém případě jsme v úzkém kontaktu s příslušnými úřady a nyní nemáme informace, které by naznačovaly změnu,“ řekl dále.

Nicméně to, co platilo minulý týden, už může být jinak. Epidemie koronaviru v Evropě totiž nadále zesiluje a jednotlivé státy přitvrzují opatření. Co se týče španělské Valencie, kde by se mělo jet už příští týden, tam hrozí možná komplikace v případě, že by došlo k uzavření hranic jednotlivých regionů. V tuto chvíli to ovšem nevypadá, že by závody ve Valencii měly být zrušeny.

S portugalskou Velkou cenou to však je horší. Dle serveru GPOne.com portugalská vláda dokonce reálně uvažuje o jejím zrušení. Jedním z důvodů, proč portugalská vláda o zrušení závodu MotoGP uvažuje, je fakt, že po závodě F1 v Portugalsku mělo hned 14 členů týmů pozitivní test na koronavirus.

