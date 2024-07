Závod šampionů v Misanu vyhrál Bagnaia

Minulý týden se Misanu utkali jezdci Ducati v rámci akce World Ducati Week. Vítězem závodu Lenovo Race of Champions se stal Francesco Bagnaia.

Jezdci Ducati (z MotoGP i superbiků) se minulý týden zúčastnili akce World Ducati Week. V rámci programu absolvovali také Závod šampionů (Lenovo Race of Champions), který se konal v sobotu v Misanu. Vítězem se stal Francesco Bagnaia (úřadující šampion MotoGP). Druhé místo obsadil Andrea Iannone, který je aktuálně jezdcem týmu GoEleven v kategorii WorldSBK. Jako třetí do cíle dorazil Marc Márquez. V boji o podium byl také Nicolo Bulega, ale ten nakonec do cíle nedojel, protože měl v závěru kontakt s Marcem Márquezem a skončil na zemi.

Vítězný Bagnaia po závodě sdělil: „Nejprve chci říct, že bylo fantastické vidět tolik lidí na tribunách. Dokonce jsem slyšel lidi jásat, i když jsem měl při závodě nasazenou helmu. Bylo to opravdu neuvěřitelné. Závod byl skvělý. Moc jsem si to užil. Nevěděl jsem, jak velký mám náskok, takže jsem jel naplno a užíval jsem si to. Jsem velmi šťastný, že jsem zde v Misanu vyzkoušel nový Panigale V4. Už se vážně těším, až na něm odteď budu trénovat.“

P. Jezdec Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia 16‘02,388 2 Andrea Iannone 1,462 3 Marc Márquez 2,556 4 Marco Bezzecchi 3,889 5 Fabio di Giannantonio 6,332 6 Michael Ruben Rinaldi 10,062 7 Franco Morbidelli 10,916 8 Enea Bastianini 11,156 9 Jorge Martin 12,6 10 Michele Pirro 13,109 11 Alex Marquez 15,251 12 Alvaro Bautista 17,648 13 Danilo Petrucci 22,573 14 Glenn Irwin 29,134 Nicolo Bulega

Zdroj a foto: Ducati