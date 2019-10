Zbytek dnešního programu je zrušen kvůli silnému větru

Během dnešního dne jezdce hodně trápilo počasí. Bylo dost chladno, občas pršelo a hlavně byl hodně silný vítr. Ve čtvrtém tréninku třídy MotoGP měl právě kvůli silnému větru těžký pád Miguel Oliveira. Dle prvních informací by měl být jezdec v pořádku. Aby se předešlo podobným nebezpečným situacím, sešli se jezdci na schůzi bezpečnostní komise a dohodli se na zrušení zbytku dnešního programu.

Dle předpovědi počasí to totiž vypadá, že během dnešního dne by vítr neměl ustat, spíše naopak může ještě zesílit.

Zítra už by měl být vítr o něco slabší, ale zase by mělo více pršet, takže ani zítra to nevypadá na příjemné počasí.

Pokud počasí dovolí, pojedou se kvalifikace třídy MotoGP zítra ráno. Pokud počasí nedovolí, seřadí se jezdci na roštu dle pořadí volných tréninků. V tomto případě by z první pozice startoval Viňales.

Foto: Yamaha