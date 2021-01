Změny v kalendáři – na úvod dva závody v Kataru a poté jeden v Portugalsku

Sezóna 2021 ještě ani nezačala a už dochází ke změnám. Před několika dny bylo oznámeno, že únorové testy v Sepangu se ruší a že se bude testovat pouze v březnu v Kataru.

Vzhledem k přetrvávající pandemii nového typu koronaviru se už nějakou dobu hovořilo o tom, že závody v Texasu a Argentině pravděpodobně nebude možné pořádat v původně plánovaném dubnovém termínu. Nyní už je to oficiální. V dubnu se v Argentině ani Texasu nepojede. Místo toho se pojede dvakrát v Kataru a poté se jezdci přesunou do Portugalska. Závody v Argentině a Texasu zatím nejsou definitivně zrušeny. Pokud se však letos pojedou, bude to až v závěrečné fázi šampionátu.

Aktualizovaný kalendář pro rok 2021:

P. Datum GP Okruh 1 28. března GP Kataru Losail 2 4. dubna GP Doha Losail 3 18. dubna GP Portugalska Portimao 4 2. května GP Španělska Jerez 5 16. května GP Francie Le Mans 6 30. května GP Itálie Mugello 7 6. června GP Katalánska Barcelona 8 20. června GP Německa Sachsenring 9 27. června GP Nizozemska Assen 10 11. července GP Finska KymiRing 11 15. srpna GP Rakouska Red Bull Ring 12 29. srpna GP Velké Británie Silverstone 13 12. září GP Aragonie Aragón 14 19. září GP San Marina Misano 15 3. října GP Japonska Motegi 16 10. října GP Thajska Chang International 17 24. října GP Austrálie Phillip Island 18 31. října GP Malajsie Sepang 19 14. listopadu GP Valencie Valencie odloženo GP Argentiny Termas de Rio Hondo odloženo GP Amerik Austin náhradní Indonésie Mandalika

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.