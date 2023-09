Zraněný Bagnaia chce závodit už tento týden v Misanu

Oba jezdci tovární Ducati měli v neděli v Katalánsku hodně nepříjemné pády. Bastianini upadl krátce po startu a zlomil si kotník a ruku. Do závodu v San Marinu nenastoupí a ani za něj nebude povolán náhradní jezdec. (Dále pak bude Bastianini chybět i v Indii a Japonsku.) Bastianiniho kolega Francesco Bagnaia v posledním závodě nedojel o moc dále než Bastianini. A ačkoliv jeho nehoda vypadala opravdu hrozivě, nakonec nejsou Bagnaiova zranění nijak vážná. Jedná se jen o zhmožděniny. Ani podrobnější vyšetření v nemocnici žádnou zlomeninu neodhalilo. Bagnaia by tedy rád nastoupil už do Velké ceny San Marina. Konečné slovo ovšem budou mít lékaři. Jezdec musí ve čtvrtek absolvovat lékařkou prohlídku na okruhu.

„V neděli večer jsem se s týmem vrátil domů a poté, co jsem si trochu odpočinul, jsem se okamžitě začal připravovat na návrat na dráhu v Misanu,“ prozradil Bagnaia prostřednictvím dnešní tiskové zprávy týmu tovární Ducati. „Ve čtvrtek mě čeká lékařská prohlídka na okruhu. A pokud mi, jak doufám, doktoři dají zelenou, budu smět v pátek nastoupit do prvního tréninku mé domácí Grand Prix. GP San Marina je pro nás italské jezdce a zvláště pro nás jezdce Ducati vždy speciální událostí Udělám vše pro to, abych mohl v sobotu a v neděli závodit,“ dodal úřadující šampion.

Zdroj a foto: Ducati