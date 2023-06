Zraněný Joan Mir vynechá GP Německa

Bývalý šampion Joan Mir měl v pátek v Mugellu nepříjemný pád, při němž si zranil ruku. Spolu s týmem se po nehodě rozhodl, že vynechá Velkou cenu Itálie a bude se soustředit na rychlé zotavení.

Po návratu do Andorry, kde Mir aktuálně bydlí, proběhlo podrobnější vyšetření. Magnetická rezonance odhalila silné zhmoždění pravé ruky a zánět, což omezuje sílu a pohyblivost jezdcovy ruky. Vzhledem k výsledkům vyšetření se šampion z roku 2020 rozhodl, že nenastoupí ani do Velké ceny Německa. Místo toho teď Mir zamíří do svého rodného města (Palma de Mallorca), aby zkonzultoval plán léčby se svým lékařem Dr. Juanem Garcíasem.

Tým Repsol Honda se rozhodl, že za Joana Mira nyní nebude povolávat náhradníka. Vzhledem k tomu, že z důvodu zranění chybí i Alex Rins, za nějž jeho tým také nepovolal náhradníka, pojedou v Německu pouze dva jezdci Hondy - Marc Márquez (Repsol Honda) a Takaaki Nakagami (LRC Honda).

Zdroj a foto: boxrepsol.com