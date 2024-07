Zraněný Rins v Německu nepojede, nahradí jej Remy Gardner

Alex Rins měl v Assenu nepříjemný pád, při němž si zranil nohu a zápěstí. Následně odcestoval do Španělska, kde v pondělí večer podstoupil úspěšnou operaci. Nyní se jezdec zotavuje, takže do závodu na Sachsenringu, který se jede už tento týden, nenastoupí. Nahradí jej Remy Gardner.

„Operace dopadla dobře a já už mířím domů,“ sdělil Rins. „Bohužel zmeškám příští závod, ale doufám, že se brzy vrátím. Navzdory tomuto zádrhelu je naše motivace pokračovat v práci vyšší než kdy předtím,“ dodal Španěl.

„Doufám, že se Alex rychle uzdraví a přeji mu to nejlepší,“ řekl Gardner. „Jsem z této výzvy opravdu nadšený. Chci moc poděkovat Yamaze za důvěru a za to, že tento víkend pojedu. Využiji to jako skvělou zkušenost k učení. Je to nová motorka a vrátit se do MotoGP na jeden závod je vždy pěkný zážitek, takže se těším, jak si tento víkend užiji. Jsem nemírně rád, že jsem dostal tuto příležitost. Ještě jednou velké díky Yamaze,“ uzavřel Gardner.

Zdroj a foto: Yamaha