Zraněný Sergio Garcia vynechá závod v Misanu

Španěl Sergio Garcia měl začátkem října během tréninků v Austinu těžký pád. Kvůli hematomu v ledvině musel vynechat závod v Austinu. Tento týden pak jezdec absolvoval vyšetření ve Valencii, které ukázalo, že hematom zatím nezmizel. Lékaři tedy Garciovi doporučili, aby se neúčastnil ani závodu v Misanu.

„Fyzicky se cítím dobře, ale byl jsem na kontrole v nemocnici ve Valencii, kde jsem absolvoval CT vyšetření, abych zjistil, jak je na tom poškození ledvin,“ sdělil Garcia. „Ukázalo se, že to stále není stoprocentně zhojené. Hematom na ledvinách nezmizel a lékaři mi doporučili, abych do Misana necestoval. Řekli mi, že bych mohl jet v Portugalsku, což je něco, co mě motivuje, ale jsem smutný, že Misano musím vynechat, protože v celkovém pořadí se držím na předních místech a kvůli tomu, že vynechám ještě jeden závod, se moje možnosti komplikují. Jsem motivovaný a ještě víc než kdy jindy se těším na to, až se zase dostanu na motorku,“ dodal mladý Španěl.

Garcia je aktuálně třetím jezdcem v pořadí šampionátu třídy Moto3. Na vedoucího muže – Pedra Acostu ztrácí 50 bodů a za druhým jezdcem v pořadí, kterým je Dennis Foggia, zaostává o 20 bodů.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.